В СК прокомментировали сообщения о сбитых фонарях на взлетной полосе в Домодедово

/ Фото: Pixabay

В России самолет сбил фонари на взлетной полосе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg 2019-08-06T20:03:43+03:00 Россия В СК прокомментировали сообщения о сбитых фонарях на взлетной полосе в Домодедово

В России продолжаются происшествия с самолетами. Следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа. Инженер аэродромной службы осматривал взлетно-посадочную полосу и заметил осколки стекол от разбитых фонарей.

Позже стало известно, что у самолета, прилетевшего из Москвы в Симферополь, были обнаружены повреждения на колесах шасси. На них нашли следы битого стекла.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила, что по данному факту организована доследственная проверка.

Реклама

Ранее в СМИ сообщалось, что самолет при взлете из аэропорта Домодедово сбил 5 фонарей на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, ранее пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 из-за вибрации двигателя совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

В тренде Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели четырех морпехов у Павлополя

До этого в аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

Читайте также: В России снова сломался Sukhoi Superjet: подробности ЧП

Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама