Взрывы на военных складах в России: стало известно о первом погибшем

Российские следователи подтвердили гибель одного человека в результате пожара на артиллерийских складах в воинской части возле города Ачинск в Красноярском крае накануне.
Помимо погибшего, 6 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что еще восемь человек получили различные травмы.
Читайте также: Сгорело два танка, ранены солдаты: что нужно знать о взрывах на арсенале в России
По факту гибели человека в России уже возбудили уголовное дело за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшее смерть.
Следствие выяснило, что по время погрузки и разгрузки боеприпасов по неустановленной причине начался пожар. Приехавшие пожарные попытались потушить огонь, но боеприпасы начали неконтролируемо взрываться.
Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.
Взрывы прекратились 6 августа. В этот же день пожар под Ачинском удалось полностью потушить.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк