Кроме того, еще восемь человек попали в больницы, сообщили следователи

/ Фото: AFP

Взрывы на военных складах в России: стало известно о первом погибшем https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 2019-08-06T17:19:00+03:00 Россия Кроме того, еще восемь человек попали в больницы, сообщили следователи

Российские следователи подтвердили гибель одного человека в результате пожара на артиллерийских складах в воинской части возле города Ачинск в Красноярском крае накануне.

Помимо погибшего, 6 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что еще восемь человек получили различные травмы.

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По факту гибели человека в России уже возбудили уголовное дело за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшее смерть.

Следствие выяснило, что по время погрузки и разгрузки боеприпасов по неустановленной причине начался пожар. Приехавшие пожарные попытались потушить огонь, но боеприпасы начали неконтролируемо взрываться.

Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.

Взрывы прекратились 6 августа. В этот же день пожар под Ачинском удалось полностью потушить.

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