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Взрывы на пороховом заводе в России: повреждены более 100 детсадов и школ

2 июня, 08:54

Конструкции зданий не разрушены, однако в них выбиты стекла

Фото: 52.mchs.gov.ru
Фото: 52.mchs.gov.ru.

В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области в городе пострадали здания около 100 образовательных учреждений.

По словам губернатора российского региона Глеба Никитина, повреждены 70 детсадов и 31 школа.

В частности, конструкции зданий не разрушены, однако в них выбиты стекла.

При этом, по предварительным данным властей города, ущерб от взрыва оценивается в миллионы рублей. Также отмечается, что количество обращений по повреждениям зданий может возрасти, так как в воскресенье люди будут возвращаться в город с отдыха и дач.

Напомним, что в результате взрыва на дзержинском заводе за медицинской помощью обратилось 85 человек. Среди них 39 — работники завода и 46 – жители города. На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.


Прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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Тег Россия, взрыв, дзержинск

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Источник:

Интерфакс

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