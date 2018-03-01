Ядерные угрозы Путина высмеяли забавными фотожабами

Юмористы "сделали" из Путина Доктора Зло, а Россию превратили в Звезду Смерти

Заявление президента России Владимира Путина о готовности Кремля к применению ядерного оружия вызвали насмешки в сети, а также стали поводом к созданию ярких фотожаб.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные шедевры из соцсетей.

Так, блогер Константин Рубахин "примерил" на Путина образ Доктора Зло из британской кинопародии на подвиги Джеймса Бонда.

А вот российский сетевой ресурс "Лентач" припомнил слова президента РФ о "технологическом прорыве", объединил их со Звездой Смерти из киносаги "Звездные войны" и вывел "Итоги послания Путина к Федеральному собранию в одной картинке". Стоит напомнить, что "Звезда Смерти", по замыслу сценаристов, была мощнейшим оружием, способным уничтожать целые планеты.

Напомним, ранее соцсети едко прошлись по высказываниям Путина о возможности применения ядерных вооружений, отметив, что их, вероятно, "спонсировал оборонно-промышленный комплекс США".

Также мы писали о жестком заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова по ядерному оружию США в Европе. По его словам, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – "явно агрессивная позиция".