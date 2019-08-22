Ядерный инцидент в России: у Путина не верят в облучение пострадавших

Песков пытается опровергнуть то, что после взрыва под Неноксой люди получили дозу радиации

Дмитрий Песков, Сергей Ларов, Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/REUTERS

Опубликованная российскими СМИ информация о том, что потерпевшие в результате взрыва военного объекта в Архангельской области РФ 8 августа получили дозу радиации, является бездоказательной.

Об этом, как сообщает "Медуза", на брифинге 22 августа заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя сказанное российскими врачами на правах анонимности о том, что после инцидента под городом Ненокса в больницы доставили людей с облучением, спикер Кремля попросил назвать имена медиков.

Реклама

"Это же достаточно абстрактное выражение "архангельские врачи" … Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса "Архангельские врачи утверждают…", мне кажется, не имеет права на существование", – сказал он.

В то же время, по словам Пескова, президенту Владимиру Путину предоставляют "конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте".

"Нет никаких оснований не доверять этой информации", – добавил он.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Все подробности в спецтеме Взрыв ядерного реактора в России

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама