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Ядерный минивзрыв в России: Госдеп назвал причину

21 октября, 19:53

Америка считает, что причиной радиационного выброса в Архангельской области была ядерная ракета

Фото: agrimpasa.com

Фото: agrimpasa.com

Сопровождавшийся выбросом радиационного излучения инцидент в Архангельской области России мог быть спровоцирован подъемом со дна моря ядерной ракеты.

Об этом 21 октября в интервью The Washington Times заявил зампомощника главы Государственного депаратамента США Томас Динанно, имея в виду крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

"Причиной взрыва стал серьезный сбой у "Буревестника". Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна", – сказал он.

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Динанно утверждает, что ракету решили поднять со дна после ее неудачного пуска в прошлом году – ранее американская разведка выяснила, что Россия не менее пяти раз пыталась произвести испытания "Буревестника", но все они заканчивались неудачей.

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США наблюдают попытки России скрыть информацию о случившемся, подчеркнул американский дипломат.

"Больше всего нас беспокоит дезинформация. Вторая проблема – это то, что ракета год пролежала на дне океана. И третья – это то, что они попытались это скрыть", – подытожил Томас Динанно.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

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