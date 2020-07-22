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Якутского шамана, который шел "изгонять" Путина, освободили из психбольницы

22 июля, 11:54

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

После экспертизы Александр Габышев покинул психоневрологический диспансер

Российского "шамана" Александра Габышева, который шел из Якутии в Кремль "изгонять Путина" и которого поэтому пытались насильно закрыть в психиатрической лечебнице как опасного для окружающих, выпустили на свободу.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников

"После проведённой 21 июля по ходатайству защиты психолого — психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера", – пишет Прянишников.

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Он считает, что без общественной поддержки и широкого освещения прессой усилий защиты "лечение" Габышева могло длиться "сколько угодно долго".

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Напомним, якутский шаман объявил о походе на Москву еще весной 2019 года. Он считает президента России порождением темных сил, которого необходимо свергнуть, с чем под силу справиться только шаману. С собой у шамана была тележка с разборной юртой, печка и спальник.

Во время похода его несколько раз арестовывали, но он каждый раз возобновлял "шествие".

А в этом году Александр Габышев обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение своих прав, обвинив российские власти в незаконном задержании.

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Россия психбольница шаманы шаман Габышев

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