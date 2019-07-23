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Южная Корея пригрозила России после инцидента с бомбардировщиком

23 июля, 10:24

В Южной Корее намерены принять более серьезные меры, если инцидент повторится

Фото Yonhap
Фото Yonhap.

Администрация президента Республики Корея направила ноту протеста российской стороне в связи с тем, что самолет ВКС РФ нарушил воздушное пространство страны. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

"Мы очень серьезно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьезные меры", - сказал представитель президентской администрации Ко Мин Чжун.

Кроме того, отмечается, что протест был направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Напомним, самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ на действия самолетов РФ подняли истребители южнокорейских ВВС F-15. Они сделали предупредительные выстрелы.

Сообщается, что в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один самолет РФ нарушил воздушное пространство республики дважды - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени.

Ранее сообщалось, что Королевские воздушные силы Великобритании были вынуждены поднять авиацию из-за российских самолетов у границ Североатлантического альянса. Перехваты происходили в обычном режиме и осуществлялись безопасно и профессионально, отметили в министерстве.

Кроме того, ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии.

А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего . Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.

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Тег Россия, нарушение, Южная Корея, вторжение, воздушное пространство

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