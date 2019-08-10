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Задержано около 140 участников несогласованной акции в центре Москвы

Сегодня, 21:41

За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек

/ Фото: AFP

Московская полиция сообщает о задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Москве.

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Ранее сообщалось, что в Москве и других городах России начались массовые задержания участников акций за честные выборы на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу

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Задержания начались после окончания согласованной с властями акции "Отпускай и допускай", о ходе которой писали новости "Сегодня".

По данным правозащитников, по состоянию на 18:45 по местному времени (совпадает с киевским) в Москве задержали 106 человек, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10, а в Брянске – двух человек. Всего – 196 человек в перечисленных городах.

Участники акции в Москве требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа. Только в прошлую субботу было задержано более тысячи человек.

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выборы Москва протесты задержания

Источник: Интерфакс-Украина

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