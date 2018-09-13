Захарова оскорбила британское правительство

Сегодня, 16:29

Вместо конструктивной критики официальное лицо МИД РФ перешла к прямым нападкам и оскорблениям

Захарова оскорбила британское правительство

Реакция Лондона на интервью главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не устроила пресс-секретаря российского министерства иностранных дел Марию Захарову.

Поэтому вместо конструктивной критики официальное лицо МИД РФ перешла к прямым нападкам и оскорблениям.

"Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

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Как мы уже сообщали, 13 сентября на Russia Today вышло интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

Среди всего прочего они заявили, что приехали в Солсбери, чтобы посмотреть на расположенный в этом городе известный собор.

Кроме того, Петров и Боширов рассказали, чем занимаются в личной жизни.

В Лондоне в слова двух мужчин не поверили, обвинив Россию во лжи, и предупредили, что Петров и Боширов остаются главными подозреваемыми по "делу Скрипаля".
захарова, отравление Скрипаля
Источник:

"Сегодня"

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