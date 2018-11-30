Захарова разболтала планы Кремля: в МИД РФ намекнули на оккупацию Львова и Киева
В российском МИД хотят, чтобы в Украине прекратились атаки на дипломатические представительства РФ
Если в Украине продолжатся нападения на дипломатические представительства России, в Кремле могут задуматься о нападении на те украинские регионы, в которых это происходит, пригрозила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, у жителей РФ "может лопнуть терпение" из-за "провокаций" в Украине.
"У меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение?" – заявила она на брифинге в Москве 30 ноября, отметив, что в интернете есть много видеороликов, где "украинские радикалы" атакуют посольства и консульства России.
Захарова утверждает, будто российские власти "уважают и защищают" украинских дипломатов, которые работают в РФ, но от россиян поступают "тысячи вопросов и требования" прекратить атаки на диппредставительства в Украине.
Кроме того, спикер МИД РФ заверила, что "Москва будет делать все, чтобы оставаться приверженной конвенциям о дипломатических сношениях" и "охранять дипломатические структуры Украины".
Спикер МИД РФ исключает возможность переноса российских диппредставительств на территорию оккупированного Донбасса из Киева и Львова, но допускает возможность оккупации этих городов.
"Иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе", – сказала Захарова.
Напомним, что после агрессии РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста.
Как мы писали, активисты принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины.
Кроме того, сообщалось об автомобиле, сгоревшем неподалеку от посольства во время демонстрации.