Захарова разболтала планы Кремля: в МИД РФ намекнули на оккупацию Львова и Киева

В российском МИД хотят, чтобы в Украине прекратились атаки на дипломатические представительства РФ

Если в Украине продолжатся нападения на дипломатические представительства России, в Кремле могут задуматься о нападении на те украинские регионы, в которых это происходит, пригрозила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, у жителей РФ "может лопнуть терпение" из-за "провокаций" в Украине.

"У меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение?" – заявила она на брифинге в Москве 30 ноября, отметив, что в интернете есть много видеороликов, где "украинские радикалы" атакуют посольства и консульства России.

Захарова утверждает, будто российские власти "уважают и защищают" украинских дипломатов, которые работают в РФ, но от россиян поступают "тысячи вопросов и требования" прекратить атаки на диппредставительства в Украине.

Кроме того, спикер МИД РФ заверила, что "Москва будет делать все, чтобы оставаться приверженной конвенциям о дипломатических сношениях" и "охранять дипломатические структуры Украины".

Спикер МИД РФ исключает возможность переноса российских диппредставительств на территорию оккупированного Донбасса из Киева и Львова, но допускает возможность оккупации этих городов.

"Иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе", – сказала Захарова.

Напомним, что после агрессии РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста.

Как мы писали, активисты принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины.

Кроме того, сообщалось об автомобиле, сгоревшем неподалеку от посольства во время демонстрации.