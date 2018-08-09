В МИД России возмущены "драконовскими" санкциями США

Российское посольство в Соединенных Штатах считает, что санкции были введены "под надуманным предлогом"

Новые санкции США против России за использование химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей вызвали возмущение и недоумение посольства России в США. Официальный комментарий посольства обнародован на сайте диппредставительства.

В российском посольстве считают, что новые санкции являются "драконовскими" и вводятся "под надуманным предлогом".

"Санкционная машина США набирает обороты. 8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С.Скрипаля и его дочери", – заявили в посольстве России в США.

В диппредставительсве также традиционно посетовали на якобы отсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипалей "Новичком".

"На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России", – пожаловались в российском посольстве.

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Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Как рассказал представитель Госдепартамента США, в рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.



"В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", – отметил представитель Госдепа.

Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", – передает NBC.

Новые американские санкции против России уже приветствовали в Великобритании. Так, с одобрением ограничительных мер США выступила канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа", – подчеркнули у Мэй.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.