Запрет на использование Boeing 737 MAX: Россия озвучила свою позицию
Власти РФ запретили полеты этой модификации лайнеров "до особого указания"
На фоне крушения лайнера в Эфиопии Россия все же присоединилась к странам, в которых запретили эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9, о чем 14 марта сообщили в Росавиации.
"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM (от NOtice To AirMen – "уведомление для пилотов", ред.) для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", – заявил глава ведомства Александр Нерадько.
В то же время, по его словам, за последние два дня "самолеты этого типа полеты над территорией РФ не осуществляли".
Срок, на который было введено ограничение, не уточняется – запрет снимут на основании "директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".
Напомним, что до сих пор официальных распоряжений от российских властей о каких-либо ограничениях на эксплуатацию Boeing 737 MAX не поступало.
В то же время, как мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.
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