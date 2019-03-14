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Запрет на использование Boeing 737 MAX: Россия озвучила свою позицию

Сегодня, 12:34

Власти РФ запретили полеты этой модификации лайнеров "до особого указания"

Фото: AFP
Запрет на использование Boeing 737 MAX: Россия озвучила свою позицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2d/2db/5c8a2d2db82df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2d/2db/5c8a2d2db82df.jpg Россия Власти РФ запретили полеты этой модификации лайнеров "до особого указания"

На фоне крушения лайнера в Эфиопии Россия все же присоединилась к странам, в которых запретили эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9, о чем 14 марта сообщили в Росавиации.

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM (от NOtice To AirMen – "уведомление для пилотов", ред.) для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", – заявил глава ведомства Александр Нерадько.

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В то же время, по его словам, за последние два дня "самолеты этого типа полеты над территорией РФ не осуществляли".

Срок, на который было введено ограничение, не уточняется – запрет снимут на основании "директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Напомним, что до сих пор официальных распоряжений от российских властей о каких-либо ограничениях на эксплуатацию Boeing 737 MAX не поступало.

В то же время, как мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

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Тег Россия, самолет, лайнер, Boeing, авиакатастрофа, Боинг, Boeing-737

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Источник:

Интерфакс

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