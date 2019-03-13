44 страны запретили Boeing 737 MAX: список государств, "наказавших" компанию

Соединенные Штаты, Россия и Канада пока еще официально не отказались от эксплуатации этой модели самолетов

Boeing 737-9 MAX. Фото: AFP

44 страны запретили Boeing 737 MAX: список государств, "наказавших" компанию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg 2019-03-13T11:37:00+02:00 США Соединенные Штаты, Россия и Канада пока еще официально не отказались от эксплуатации этой модели самолетов

Несмотря на авиакатастрофу лайнера Boeing 737 MAX 8 и гибель в Эфиопии 157 находившихся на борту человек, ни США, ни Россия не станут ограничивать эксплуатацию этой модели самолетов.

Так, в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что проведенная ими оценка не выявила системных проблем в функционировании этой модели лайнеров, поэтому оснований для приостановки их эксплуатации нет.

"Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру", – уточнили в ведомстве.

В Белом доме также назвали преждевременным решение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX в США. В эфире Fox News пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс заявила, что говорить о прекращении полетов данных самолетов в стране "слишком рано". По ее словам, руководство страны постоянно поддерживает контакт с Федеральным авиационным управлением и министерством транспорта.

В то же время, сенатор-республиканец Тед Круз, возглавляющий подкомитет по авиации и космосу, обещал провести расследования и слушания по поводу трагедии.

Кроме того, в российских органах управления воздушным движением также сообщили, что пока не станут закрывать небо для Boeing 737 MAX 8.

"Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Канада также отказалась прекращать полеты аварийного авиалайнера. Несмотря на это, канадский авиаперевозчик Sunwing Airlines самостоятельно решил временно прекратить использовать эту модель самолетов.

В то же время, как мы уже писали, более четырех десятков государств уже запретили упомянутым моделям лайнеров пересекать свое воздушное пространство.

В частности, Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

В целом же, после случившегося свои ограничения ввела порядка двух десятков стран: к Казахстану, Австралии, Сингапуру и Индонезии, о которых мы писали ранее, присоединились Норвегия, Вьетнам, Малайзия, Оман, Ливан, Кувейт, Турция, Бермудские острова, Фиджи и Новая Зеландия. Индия сперва лишь ужесточила требования для пилотов, но позже тоже присоединилась к запрету.

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