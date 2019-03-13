Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

44 страны запретили Boeing 737 MAX: список государств, "наказавших" компанию

Сегодня, 11:37

Соединенные Штаты, Россия и Канада пока еще официально не отказались от эксплуатации этой модели самолетов

Boeing 737-9 MAX
Boeing 737-9 MAX. Фото: AFP
44 страны запретили Boeing 737 MAX: список государств, "наказавших" компанию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg США Соединенные Штаты, Россия и Канада пока еще официально не отказались от эксплуатации этой модели самолетов

Несмотря на авиакатастрофу лайнера Boeing 737 MAX 8 и гибель в Эфиопии 157 находившихся на борту человек, ни США, ни Россия не станут ограничивать эксплуатацию этой модели самолетов.

Так, в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что проведенная ими оценка не выявила системных проблем в функционировании этой модели лайнеров, поэтому оснований для приостановки их эксплуатации нет.

"Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру", – уточнили в ведомстве.

В Белом доме также назвали преждевременным решение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX в США. В эфире Fox News пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс заявила, что говорить о прекращении полетов данных самолетов в стране "слишком рано". По ее словам, руководство страны постоянно поддерживает контакт с Федеральным авиационным управлением и министерством транспорта.

В то же время, сенатор-республиканец Тед Круз, возглавляющий подкомитет по авиации и космосу, обещал провести расследования и слушания по поводу трагедии.

Кроме того, в российских органах управления воздушным движением также сообщили, что пока не станут закрывать небо для Boeing 737 MAX 8.

"Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Канада также отказалась прекращать полеты аварийного авиалайнера. Несмотря на это, канадский авиаперевозчик Sunwing Airlines самостоятельно решил временно прекратить использовать эту модель самолетов.

В то же время, как мы уже писали, более четырех десятков государств уже запретили упомянутым моделям лайнеров пересекать свое воздушное пространство.

В частности, Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

В целом же, после случившегося свои ограничения ввела порядка двух десятков стран: к Казахстану, Австралии, Сингапуру и Индонезии, о которых мы писали ранее, присоединились НорвегияВьетнам, Малайзия, Оман, Ливан, КувейтТурция, Бермудские островаФиджи и Новая Зеландия. Индия сперва лишь ужесточила требования для пилотов, но позже тоже присоединилась к запрету.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Эфиопия, крушение, самолет, лайнер, Boeing, авиакатастрофа, Боинг, Boeing-737

Вы сейчас просматриваете новость " 44 страны запретили Boeing 737 MAX: список государств, "наказавших" компанию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После крушения в Эфиопии акции Boeing рекордно упали

Вчера, 22:49

Это самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года

Российская авиакомпания отказалась от использования Boeing 737 после крушения в Эфиопии

Вчера, 23:20

Лайнеры не будут использовать до появления расследования авиакатастрофы в Африке

В США могут заставить Boeing улучшить самолеты после крушения лайнера в Эфиопии

Вчера, 05:44

Следует внести изменения в руководства для обучения пилотов Boeing

В Аргентине пилоты боятся летать на Boeing после крушения самолета в Эфиопии

Вчера, 03:40

Профсоюз летчиков призвал принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров

Крупный мексиканский авиаперевозчик отказался эксплуатировать Boeing после катастрофы в Эфиопии

Вчера, 06:43

Лайнеры не будут использоваться, пока не появится подробная информация о расследовании катастрофы

В Канаде не будут отказываться от использования Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Вчера, 02:32

Три канадские авиакомпании используют Boeing 737 Max 8

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению