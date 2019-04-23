Землетрясение произошло на Камчатке

Энергетический класс землетрясения составил 10,8

Фото: Pixabay

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

"Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:00 по местному времени. Его очаг находился на глубине 18 км, эпицентр – в 180 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", – сказал собеседник Интерфакса.

Энергетический класс землетрясения составил 10,8. Пятью часами ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Оба землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение произошло на Камчатке". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"