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Землетрясение в зоне Вранча: в каких странах ощущались толчки

Сегодня, 16:13

Сила толчков достигала 3,5 балла по шкале Рихтера

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
Землетрясение в зоне Вранча: в каких странах ощущались толчки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Другие страны Сила толчков достигала 3,5 балла по шкале Рихтера

В Румынии в районе зоны Вранча, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение, передают местные румынские СМИ.

Начало "трусить" около 5 утра, сила толчков достигала 3,5 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что в южной части Румынии произошло сильное землетрясение, в 4:47, в районе Вранча.

Сейсмическая активность ощущалась в Ковасной и Тыргу Секуеск.

По данным, Национального института исследований и разработок по вопросам физики Земли (INCDFP), сила сейсмической активности достигала 3,5 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.    

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Тег Румыния, землетрясение, толчки, зона Вранча

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