Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены
Мужчина зверские зарезал сына, убил жену и решил свести счеты с жизнью
В Москве бывшего украинского пожарного подозревают в совершении жестокого двойного убийства – тела его сына и жены были обнаружены в квартире, где проживала семья. Сам подозреваемый попытался покончить с собой, перерезав вены.
Как сообщает со ссылкой на источники в полиции издание "360", возможного убийцу поместили в охраняемый блок больницы и врачи оценивают его состояние как "относительно удовлетворительное".
Также стало известно, что подозреваемым оказался Савва Никитин, который три с половиной года работал пожарным в Украине, а в 2014-2015 годах устроился охранником в частное предприятие.
Тела 29-летней женщины и ее шестилетнего сына нашли в квартире на северо-востоке Москвы 2 марта. По предварительным данным, с ними расправился 34-летний отец семейства. Своему сыну мужчина нанес не менее 70 колото-резанных ран, а жену убил ударом тяжелого предмета по затылку.
В предсмертной записке Никитин признался в любви к сыну Марку, а на полу квартиры, где произошло преступление, оставил надпись кровью "Я тебя породил, я тебя и убью", а на подоконнике — "Иуда — Маша" (убитую жену звали Марией).
За день до убийства Никитин составил завещание, которое заверил у нотариуса. Все свое имущество москвич оставил отцу, который, по данным российских СМИ, оказался писатель из Ялты Александр Никитин, поддерживавший оккупацию полуострова.
Напомним, что ранее в одной из квартир в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.
Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.
Также мы рассказывали, что полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца.Виновнику грозит до 15 лет заключения.
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