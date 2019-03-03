Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены

Сегодня, 14:24

Мужчина зверские зарезал сына, убил жену и решил свести счеты с жизнью

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников
Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.
Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg Россия Мужчина зверские зарезал сына, убил жену и решил свести счеты с жизнью

В Москве бывшего украинского пожарного подозревают в совершении жестокого двойного убийства – тела его сына и жены были обнаружены в квартире, где проживала семья. Сам подозреваемый попытался покончить с собой, перерезав вены.

Как сообщает со ссылкой на источники в полиции издание "360", возможного убийцу поместили в охраняемый блок больницы и врачи оценивают его состояние как "относительно удовлетворительное".

Также стало известно, что подозреваемым оказался Савва Никитин, который три с половиной года работал пожарным в Украине, а в 2014-2015 годах устроился охранником в частное предприятие.

Тела 29-летней женщины и ее шестилетнего сына нашли в квартире на северо-востоке Москвы 2 марта. По предварительным данным, с ними расправился 34-летний отец семейства. Своему сыну мужчина нанес не менее 70 колото-резанных ран, а жену убил ударом тяжелого предмета по затылку.

В предсмертной записке Никитин признался в любви к сыну Марку, а на полу квартиры, где произошло преступление, оставил надпись кровью "Я тебя породил, я тебя и убью", а на подоконнике — "Иуда — Маша" (убитую жену звали Марией).

За день до убийства Никитин составил завещание, которое заверил у нотариуса. Все свое имущество москвич оставил отцу, который, по данным российских СМИ, оказался писатель из Ялты Александр Никитин, поддерживавший оккупацию полуострова.

Напомним, что ранее в одной из квартир в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.

Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.

Также мы рассказывали, что полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца.Виновнику грозит до 15 лет заключения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег москва, убийство, двойное убийство

Вы сейчас просматриваете новость " Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство в Харькове: за убийство 14-летней подруги задержан 16-летний парень

Сегодня, 11:57

Подростка подозревают в том, что он убил свою подругу из ревности

Двойное убийство в Одессе: расследование ведут самые опытные оперативники

Сегодня, 08:48

Копы всерьез занялись раскрытием преступления, заявил начальник облуправления полиции

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Сегодня, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Соловьева публично унизили за угрозы Украине