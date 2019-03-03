Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены

Мужчина зверские зарезал сына, убил жену и решил свести счеты с жизнью

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

Жестокое убийство в Москве: беглец из Украины убил жену с сыном и вскрыл себе вены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg 2019-03-03T14:24:00+02:00 Россия Мужчина зверские зарезал сына, убил жену и решил свести счеты с жизнью

В Москве бывшего украинского пожарного подозревают в совершении жестокого двойного убийства – тела его сына и жены были обнаружены в квартире, где проживала семья. Сам подозреваемый попытался покончить с собой, перерезав вены.

Как сообщает со ссылкой на источники в полиции издание "360", возможного убийцу поместили в охраняемый блок больницы и врачи оценивают его состояние как "относительно удовлетворительное".

Также стало известно, что подозреваемым оказался Савва Никитин, который три с половиной года работал пожарным в Украине, а в 2014-2015 годах устроился охранником в частное предприятие.

Тела 29-летней женщины и ее шестилетнего сына нашли в квартире на северо-востоке Москвы 2 марта. По предварительным данным, с ними расправился 34-летний отец семейства. Своему сыну мужчина нанес не менее 70 колото-резанных ран, а жену убил ударом тяжелого предмета по затылку.

В предсмертной записке Никитин признался в любви к сыну Марку, а на полу квартиры, где произошло преступление, оставил надпись кровью "Я тебя породил, я тебя и убью", а на подоконнике — "Иуда — Маша" (убитую жену звали Марией).

За день до убийства Никитин составил завещание, которое заверил у нотариуса. Все свое имущество москвич оставил отцу, который, по данным российских СМИ, оказался писатель из Ялты Александр Никитин, поддерживавший оккупацию полуострова.

Напомним, что ранее в одной из квартир в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.

Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.

Также мы рассказывали, что полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца.Виновнику грозит до 15 лет заключения.

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