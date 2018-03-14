Жириновский довел Собчак до слез, вынудив ее покинуть теледебаты

Сегодня, 21:45

Во время дебатов кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обвинила присутствовавших в том, что они перебивают только ее

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Кандидаты в президенты РФ Максим Сурайкин, выдвинутый на выборы партией "Коммунисты России", и Владимир Жириновский (Либерально-демократическая партия России) довели до слез Ксению Собчак во время теледебатов, вынудив ее уйти. Дебаты проходили на телеканале "Россия-1" 14 марта, передает телеканал "112 Украина".

Во время дебатов кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила присутствовавших в том, что они перебивают только ее и ведут себя неуважительно.

"Эти люди, которые являются спойлерами, перебивают здесь только меня", – отметила она.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев сказал, что, к сожалению, не может никак повлиять на эту ситуацию, так как ведущий не может перебивать кандидатов.

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"Я не имею права. Ужас состоит в том, что по решению ЦИК (не имею права перебивать кандидатов). Как только ЦИК мне прикажет – я начну вас перебивать", – сказал Соловьев.

В конце дебатов Собчак заплакала и вышла из студии, а Соловьев попросил ЦИК дать ему право перебивать кандидатов.

Напомним, 28 февраля конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес. 

В свою очередь, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.
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