Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. Россия

Жителей Москвы обяжут получать разрешение на каждый выход из дома

31 марта, 18:18

Станислав Кожемякин

Без QR-кода москвичей могут ждать большие неприятности

Во время всеобщего режима самоизоляции, который действует в Москве с 30 марта, жителям российской столицы придется получать специальные пропуски, чтобы выйти из дома.

Ссылаясь на российские СМИ, издание Meduza сообщает, что для каждого выхода из дома москвичам придется скачивать QR-коды на сайте московской мэрии.

Но и они не будут распространяться на все случаи, а только чтоб отправиться на работу и обратно, в поликлинику, на дачу, в магазин за продуктами, вынести мусор и на прогулку с домашним животным, но только в пределах 100 метров от дома.

Реклама

Получить такой QR-код можно будет после регистрации на сайте мэра, для чего необходимо указать адрес фактического проживания и прикрепить свое фото, и заполнения заявки на выход из дома.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробности

Напомним, что состоянием на 31 марта в РФ зарегистрировали 2 337 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 500 – новые пациенты. Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь обнаружили 1613 заразившихся.

Как уже сообщалось, Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил – до двух лет лишения свободы и до пяти лет, если действия нарушителя привели к массовому заражению или гибели других людей.

Также стало известно, что COVID-19 обнаружили у Дениса Проценко – главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, где содержат пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Незадолго до этого он общался с президентом Владимиром Путиным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва карантин коронавирус COVID-19 самоизоляция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробностиДругие страны
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшиеРоссия
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)Россия
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...