Жителей Москвы обяжут получать разрешение на каждый выход из дома

Во время всеобщего режима самоизоляции, который действует в Москве с 30 марта, жителям российской столицы придется получать специальные пропуски, чтобы выйти из дома.

Ссылаясь на российские СМИ, издание Meduza сообщает, что для каждого выхода из дома москвичам придется скачивать QR-коды на сайте московской мэрии.

Но и они не будут распространяться на все случаи, а только чтоб отправиться на работу и обратно, в поликлинику, на дачу, в магазин за продуктами, вынести мусор и на прогулку с домашним животным, но только в пределах 100 метров от дома.

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Получить такой QR-код можно будет после регистрации на сайте мэра, для чего необходимо указать адрес фактического проживания и прикрепить свое фото, и заполнения заявки на выход из дома.

Напомним, что состоянием на 31 марта в РФ зарегистрировали 2 337 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 500 – новые пациенты. Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь обнаружили 1613 заразившихся.

Как уже сообщалось, Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил – до двух лет лишения свободы и до пяти лет, если действия нарушителя привели к массовому заражению или гибели других людей.

Также стало известно, что COVID-19 обнаружили у Дениса Проценко – главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, где содержат пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Незадолго до этого он общался с президентом Владимиром Путиным.

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