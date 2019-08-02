Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

Жизнь после "смерти" ракетного договора: генсек НАТО озвучил позицию по России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 2019-08-02T16:00:39+03:00 Россия НАТО не будет обсуждать предложенный Россией мораторий на размещение ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным достижение договоренности с Россией о новых мерах контроля над вооружениями после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Я верю, что возможно достичь соглашения с Россией по контролю над вооружениями. В долгосрочной перспективе это выгодно им и выгодно всем нам, чтобы избежать новой гонки вооружений", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО не будет обсуждать предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности после прекращения действия договора о ликвидации этих вооружений (ДРСМД).

"Мы не будем это обсуждать. Россия уже несколько лет как разместила свои ракеты в Европе (европейской части России – Ред.). Поэтому доверие этому предложению – нулевое, если вы предлагаете мораторий на размещение ракет, которые вы уже разместили, - сказал он. - Россия должна была сначала убрать свои ракеты, потом уничтожить свои ракеты, соблюдая ДРСМД, который является юридически обязывающим документом, в отличие от какого-то моратория".

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Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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