Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Конец ракетного договора Москвы и Вашингтона: в НАТО подготовили ответ

Вчера, 14:37

Союзники согласовали сбалансированный и скоординированный оборонный пакет мер

/ Фото: Getty Images

Конец ракетного договора Москвы и Вашингтона: в НАТО подготовили ответ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Евросоюз Союзники согласовали сбалансированный и скоординированный оборонный пакет мер

Североатлантический совет Организации Североатлантического договора (НАТО) заявляет, что в Альянсе согласовали пакет мер из-за продолжения нарушения Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). 

"Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонный пакет мер, чтобы обеспечить, что стратегия сдерживания и обороны НАТО остается надежной и эффективной", - отмечают в Альянсе.

Также отмечается, что НАТО остается приверженцем сохранения эффективной системы международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В этой связи в Альянсе продолжат отстаивать, поддерживать и еще больше укреплять контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением как одним из ключевых элементов евроатлантической безопасности.

Кроме того, в НАТО заявляют, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией, тогда как действия России делают это невозможным.

Ранее в НАТО указали, что Россия по-прежнему нарушает ДРСМД, несмотря на многолетние усилия США и союзников, в том числе на последнюю возможность в течение последних шести месяцев придерживаться своих обязательств по договору.

Реклама

"Как следствие, решение Соединенных Штатов выйти из договора, которое полностью поддержали члены НАТО, теперь вступает в силу", – говорится в заявлении.

"Россия несет единоличную ответственность за кончину договора. Мы сожалеем, что Россия не продемонстрировала готовности и не осуществила никаких ощутимых шагов, чтобы вернуться к соблюдению ее международных обязательств. Ситуация, когда Соединенные Штаты полностью выполняют договор, а Россия нет, не является устойчивой", – заявляют в Альянсе.

При этом сказано, что "НАТО отреагирует взвешенным и ответственным образом на те существенные риски, которые создаются российской ракетной системой 9M729, для безопасности союзников".

В тренде
Волны высотой в четыре метра: спасатели предупредили о шторме в Черном море

Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

НАТО РСМД ДРСМД

Источник: УНИАН

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В Германии родился аномально огромный малыш
В Германии родился аномально огромный малышЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
Во Франции министр назвал угрозы Трампа
Во Франции министр назвал угрозы Трампа "абсурдом"Евросоюз

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 African Tribes You Never Knew Existed
10 African Tribes You Never Knew Existed