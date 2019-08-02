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Конец ракетного договора Москвы и Вашингтона: в НАТО подготовили ответ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-08-02T14:37:00+03:00 Евросоюз Союзники согласовали сбалансированный и скоординированный оборонный пакет мер

Североатлантический совет Организации Североатлантического договора (НАТО) заявляет, что в Альянсе согласовали пакет мер из-за продолжения нарушения Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонный пакет мер, чтобы обеспечить, что стратегия сдерживания и обороны НАТО остается надежной и эффективной", - отмечают в Альянсе.

Также отмечается, что НАТО остается приверженцем сохранения эффективной системы международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В этой связи в Альянсе продолжат отстаивать, поддерживать и еще больше укреплять контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением как одним из ключевых элементов евроатлантической безопасности.

Кроме того, в НАТО заявляют, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией, тогда как действия России делают это невозможным.

Ранее в НАТО указали, что Россия по-прежнему нарушает ДРСМД, несмотря на многолетние усилия США и союзников, в том числе на последнюю возможность в течение последних шести месяцев придерживаться своих обязательств по договору.

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"Как следствие, решение Соединенных Штатов выйти из договора, которое полностью поддержали члены НАТО, теперь вступает в силу", – говорится в заявлении.

"Россия несет единоличную ответственность за кончину договора. Мы сожалеем, что Россия не продемонстрировала готовности и не осуществила никаких ощутимых шагов, чтобы вернуться к соблюдению ее международных обязательств. Ситуация, когда Соединенные Штаты полностью выполняют договор, а Россия нет, не является устойчивой", – заявляют в Альянсе.

При этом сказано, что "НАТО отреагирует взвешенным и ответственным образом на те существенные риски, которые создаются российской ракетной системой 9M729, для безопасности союзников".

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Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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