США не контролируют коронавирус: будет 100 тысяч новых зараженных в день

США, где в последнее время резко подскочило количество новых пациентов с коронавирусом, рискуют столкнуться с ситуацией, когда в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки.

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Об этом, как сообщает Financial Times, выступая в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США, 30 июня заявил главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи.

"Сейчас у нас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если этот показатель вырастет до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится", – заявил он.

Фаучи выразил свое неудовлетворение реакцией государства на эпидемию и признал, что власти не контролируют ситуацию с распространением инфекции.

"Если вы посмотрите на кривую новых случаев, то мы движемся в неверном направлении. Мы действительно должны что-то с этим сделать, и нам надо действовать быстро", – добавил он.

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Его опасения вызваны тем, что накануне в ряде южных и западных штатов, в частности Аризоне, Калифорнии, Джорджии, Айдахо, Оклахоме, Южной Каролине, Техасе и Аляске, были установлены рекордные показатели новых обнаруженных случаев COVID-19. На этом фоне губернаторы Техаса, Флориды, Аризоны, Делавэра и Вирджинии отменили план выхода из локдауна и приказали вновь закрыть заведения, аналогичное решение было принято и в некоторых частях Калифорнии.

Всего же за сутки в США обнаружили 44 358 новых инфицированных – это вдвое больше, чем месяц назад. При этом вице-президент Майк Пенс сообщил о самом низком с конца марта уровне смертности от коронавируса. С начала эпидемии в Штатах скончались более 127,5 тысячи заразившихся.

Однако директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что на самом деле число переболевших может быть в десять раз выше и достигать 25 млн человек.