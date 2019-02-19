На Трампа подали в суд из-за чрезвычайного положения
Губернаторы надеются помешать президенту осуществить свое предвыборное обещание и построить стену на границе с Мексикой
В окружной суд Сан-Франциско поступил иск к президенту США Дональду Трампу в связи с режимом чрезвычайного положения, который он ввел в минувшую пятницу.
Как пишет Wall Street Journal, иск подписали губернаторы 16 штатов: Калифорнии, Нью-Йорка, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Гавайев, Иллинойса, Мэна, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегона и Вирджинии.
Руководство этих штатов – а всеми ими, кроме Мэриленда, управляют представители Демократической партии – считает, что президент не имеет права использовать чрезвычайное положение для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.
Губернаторы объясняют свой иск стремлением защитить экономические интересы и природные ресурсы своих штатов.
"Вопреки воле Конгресса президент под надуманным предлогом миграционного кризиса объявил режим ЧП и направил федеральные ресурсы, предназначенные для борьбы с наркотиками, военного строительства и охраны правопорядка, на строительство стены на границе с Мексикой", – говорится в иске.
Напомним, советник американского президента Стивен Миллер предупредил, что Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.
Как мы писали, лидеры оппозиции в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер, назвали объявление президентом чрезвычайного положение "вопиющим нарушением Конституции США".
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