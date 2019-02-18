Трамп приготовился отстаивать режим ЧП
Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы
Президент США Дональд Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.
Об этом советник американского президента Стивен Миллер рассказал в интервью Fox News.
"Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию (о чрезвычайном положении – ред.)", — заявил Миллер.
Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы, отмечает телеканал. По его данным, о решении голосовать против инициативы президента США также заявляют некоторые сенаторы-республиканцы. Однако для того, чтобы на голосовании превзойти и отменить использованное Трампом право вето, конгрессменам понадобится две трети голосов против декларации о ЧП как в Палате представителей, так и в Сенате (большинство в последнем принадлежит республиканцам).
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Миллер выразил уверенность, что значительная часть пограничной стены будет готова уже к сентябрю 2020 года — за несколько месяцев до новых президентских выборов в США.
С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.
Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.
Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.
Заявление президента уже прокомментировали лидеры оппозиции в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер. Они заявили, что объявление президентом чрезвычайного положение станет "вопиющим нарушением Конституции США".
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что прокуратура оспорит решение президента в суде.
Стоит отметить, ранее о том, что Трамп подпишет бюджет и введет ЧП предупреждал лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.
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