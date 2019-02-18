Трамп приготовился отстаивать режим ЧП

Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы

Фото: Getty Images

Трамп приготовился отстаивать режим ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg 2019-02-18T02:45:00+02:00 США Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы

Президент США Дональд Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.

Об этом советник американского президента Стивен Миллер рассказал в интервью Fox News.

"Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию (о чрезвычайном положении – ред.)", — заявил Миллер.

Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы, отмечает телеканал. По его данным, о решении голосовать против инициативы президента США также заявляют некоторые сенаторы-республиканцы. Однако для того, чтобы на голосовании превзойти и отменить использованное Трампом право вето, конгрессменам понадобится две трети голосов против декларации о ЧП как в Палате представителей, так и в Сенате (большинство в последнем принадлежит республиканцам).

Читайте также Трамп подписал правительственный бюджет США

Миллер выразил уверенность, что значительная часть пограничной стены будет готова уже к сентябрю 2020 года — за несколько месяцев до новых президентских выборов в США.

С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

Заявление президента уже прокомментировали лидеры оппозиции в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер. Они заявили, что объявление президентом чрезвычайного положение станет "вопиющим нарушением Конституции США".

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что прокуратура оспорит решение президента в суде.

Стоит отметить, ранее о том, что Трамп подпишет бюджет и введет ЧП предупреждал лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп приготовился отстаивать режим ЧП". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.