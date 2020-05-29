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20 лет тюрьмы и полмиллиона штрафа: в США судят хакера из Украины

29 мая, 16:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Через криптокошельки Виталия Антоненко прошли 94 млн долларов

В США, где ранее украинца обвинили в краже инсайдерской финансовой информации, суд занялся другим хакером из нашей страны.

Как сообщает Forbes, украинскому гражданину Виталию Антоненко грозит длительный срок в американской тюрьме за ряд киберпреступлений.

Прокуратура города Бостон обвиняет арестованного в марте прошлого года мужчину в том, что он вместе с сообщниками взламывал компьютерные сети и похищал информацию о банковских картах.

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Для конспирации добытые данные он продавал в даркнете за биткоины – при операциях с криптовалютой невозможно отследить ни одну из сторон сделки.

На арестованных биткоин-кошельках Антоненко обнаружили 140 тыс. долларов, однако следствие утверждает, через эти счета прошли не менее 94 млн долларов.

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Согласно американскому законодательству, если вину украинца докажут в суде, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы и полмиллиона долларов штрафа.

Напомним, что в прошлом году в Украине арестовали иностранного хакера, который скрывался от ФБР и Службы расследования финансовых преступлений США.

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Как мы уже сообщали, убытки от кибератак составляют сотни миллионов долларов в год. Новости "Сегодня" разбирались, как работают киберпреступники в Украине.

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