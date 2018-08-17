72 тысячи американцев умерли в прошлом году от передозировки наркотиками

Число погибших от употребления наркотиков выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%

Злоупотребление наркосодержащими препаратами стало в прошлом году причиной гибели около 72 тыс. американцев. Об этом сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на оценки, подготовленные федеральными Центрами по контролю над заболеваниями. Число погибших от употребления наркотиков выросло по сравнению с предыдущим годом на 10% и превысило общее число умерших от вируса ВИЧ, погибших в результате аварий на дорогах и ставших жертвами применения огнестрельного оружия, – передает ТАСС.

Согласно подготовленным оценкам, рост числа жертв объясняется двумя причинами, отмечает газета. Во-первых, все большее число американцев употребляет опиоиды, а, во-вторых, наркотики становятся все более сильнодействующими.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочные меры, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предполагает оказание помощи наркозависимым и противодействие распространению наркотиков этой группы на черном рынке.

Опиоиды отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.

Напомним, в Испании самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, "набитой" кокаином.

Также мы писали, что правительство Норвегии снабдило 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества их жизни. Соответствующее решение было принято в рамках эксперимента, который стартует в 2020 году.

Напомним, ранее правительство Канады приняло решение легализовать доступ населения к рецептурному героину и метадону. С марта 2018 года участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".