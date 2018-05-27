Администрация Обамы знала о причастности 53 бригады ВС РФ к катастрофе МН17

Сегодня, 13:53

Вашингтон выбрал для себя тактику бездействия

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы знала о причастности 53 бригады Вооруженных сил России к катастрофе МН17 на Донбассе. Об этом пишет американский аналитик Джон Шинлер в материале для Observer.

Так, информация о роли Главного разведывательного управления Генштаба РФ была известна почти сразу после того, как Украина обнародовала перехваченные данные радиоразведки (SIGINT).

На причастность 53 бригады через несколько месяцев после катастрофы указали и немецкие журналисты.

Кроме того, в сообщении отмечено, что Вашингтон имел данные SIGINT, которые свидетельствовали о роли российских военных в уничтожении самолета. А администрация Барака Обамы уже через пару дней после катастрофы была проинформирована обо всех ее деталях, однако выбрала бездействие, когда Кремль распространял ложные сообщения.

Как сообщалось, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен на пресс-конференции в Гааге заявил, что у JIT появились новые уликиПо его словам, у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете комплекса "Бук", которая сбила малайзийский Boeing 777.

Расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Кроме того, была установлена личность российского офицера, перевозившего ЗРК "Бук".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
США, Обама, расследование, администрация, МН17

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