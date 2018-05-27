Куратор "ЛНР" и советник Суркова: что еще известно о разоблаченном российском генерале

Российский офицер Олег Иванников, который участвовал в транспортировке ЗРК "Бук" из России в Украину, сбившего самолет рейса MH17 занимал очень высокую должность в ГРУ. Он не руководил так называемой "ЛНР", но был куратором в ней и работал над Плотницким в т.н."министерстве обороны ЛНР".

Об этом сообщил исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы Арик Толер в интервью "Громадському".

По его словам, именно Иванников советнику президента РФ Владиславу Суркову, оставить Игоря Плотницкого на посту "министра обороны ЛНР".

Толер заверил, что высшее руководство РФ знало о перемещении "Бука" на Донбасс.

"Поэтому, конечно, ГРУ, ФСБ и Минобороны, я уверен, знали о транспортировке "Бука" от 53-й бригады в Курске к боевикам в "ДНР". И также есть возможность, если не вероятность того, что солдаты 53-й бригады руководили "Буком", когда он сбил Боинг MH17. Но это должна установить нидерландская следственная группа, а не мы", – сказал он.

Напомним, команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину "Бука", сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии".

Ккак предполагают независимые расследователи, офицер сейчас находится в Сирии. Достоверно его звание неизвестно, однако на момент службы в Южной Осетии он был с погонами полковника. Однако уже сейчас в Bellingcat считают, что он может быть в звании не ниже генерал-майора, учитывая его задания и должности.

Ранее расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.