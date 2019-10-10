Адвокат заявил, что осведомителя по делу Трампа не работал на демократов

Наш клиент никогда не консультировал ни одного политического кандидата, - сказал адвокат

/ Фото: AFP

Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, не работал и не консультировал ни одного из кандидатов от Демократической или Республиканской партий на предстоящих в 2020 году выборах. Об этом говорится в распространенном телекомпанией CNN заявлении адвоката осведомителя Марка Зейда.

Он опроверг публикацию газеты Washington Examiner о том, что неназванный сотрудник разведки имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. По словам адвоката, подобные статьи призваны опорочить его клиента и "отвлечь внимание от сути его жалобы".

"Наш клиент никогда не работал и не консультировал ни одного политического кандидата, ни одну предвыборную кампанию или политическую партию. Наш клиент всю свою карьеру на государственной службе занимал посты, которые не относятся к политике, являются гражданскими и входят в структуру исполнительной ветви власти. Исполняя эти служебные обязанности, наш клиент общался с претендентами в президенты не как с кандидатами в президенты, а как с лицами, занимающими выборные должности", — пояснил адвокат. По его мнению, личность осведомителя не играет никакой роли для процедуры импичмента Трампа.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

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