Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях

Сегодня, 03:16

В Новой Зеландии продолжается подготовка к национальной панихиде

Фото: AFP
В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/264/ba1/5c9264ba1276b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/264/ba1/5c9264ba1276b.jpg Другие страны В Новой Зеландии продолжается подготовка к национальной панихиде

Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память погибших в результате террористических атак на мечети в Крайстчерче. Об этом в пятницу сообщает телеканал "Нью Зиланд Телевижн".

Общенациональная акция скорби была объявлена премьер-министром страны Джасиндой Ардерн. Она предварила пятничную молитву мусульман Новой Зеландии.

"Я знаю, что многие новозеландцы хотят отметить неделю, прошедшую после теракта, и поддержать мусульманскую общину в тот момент, когда они вернутся в мечети", — приводит телеканал слова Ардерн, призвавшей всех новозеландцев присоединиться к акции.

В стране продолжается подготовка к национальной панихиде, которая, как ожидается, состоится на следующей неделе. Христианская служба по погибшим в результате теракта пройдет в Крайстчерче. "Сейчас мы рассматриваем, как в этой церемонии могут принять участие жители всей Новой Зеландии. Как единая нация, мы отдадим дань уважения тем, кто умер в Крайстчерче", — сказала премьер-министр.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теракт, служба, память, стрельба, новая зеландия, мечеть

Вы сейчас просматриваете новость " В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новой Зеландии идентифицировали всех жертв теракта

Вчера, 06:22

Все семьи получили уведомление

Через шесть дней после теракта Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Вчера, 04:42

Запрет распространяется на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии

В Новой Зеландии хоронят жертв кровавой бойни в мечетях

20 марта, 18:08

Страна со скорбью прощается с десятками мусульман, ставших жертвами религиозной ненависти

У терроризма нет религии: Эрдоган заявил, что не увидел разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ

20 марта, 01:31

После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства

В Новой Зеландии полиция планирует за сутки завершить идентификацию жертв терактов в мечетях

19 марта, 23:43

Семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети уже получили тела своих родных для погребения

Новая Зеландия после теракта в мечетях ужесточит закон об обороте оружия

18 марта, 09:51

Жертвами стрельбы в мечетях стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы

О чем жалеют разведенные женщины

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер

Как выросла. Инна Цимбалюк показала фото повзрослевшей дочери

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Телеведущего Комарова подстрелили при нападении в Бразилии

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными