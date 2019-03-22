В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях

В Новой Зеландии продолжается подготовка к национальной панихиде

Фото: AFP

В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/264/ba1/5c9264ba1276b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/264/ba1/5c9264ba1276b.jpg 2019-03-22T03:16:09+02:00 Другие страны В Новой Зеландии продолжается подготовка к национальной панихиде

Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память погибших в результате террористических атак на мечети в Крайстчерче. Об этом в пятницу сообщает телеканал "Нью Зиланд Телевижн".

Общенациональная акция скорби была объявлена премьер-министром страны Джасиндой Ардерн. Она предварила пятничную молитву мусульман Новой Зеландии.

"Я знаю, что многие новозеландцы хотят отметить неделю, прошедшую после теракта, и поддержать мусульманскую общину в тот момент, когда они вернутся в мечети", — приводит телеканал слова Ардерн, призвавшей всех новозеландцев присоединиться к акции.

В стране продолжается подготовка к национальной панихиде, которая, как ожидается, состоится на следующей неделе. Христианская служба по погибшим в результате теракта пройдет в Крайстчерче. "Сейчас мы рассматриваем, как в этой церемонии могут принять участие жители всей Новой Зеландии. Как единая нация, мы отдадим дань уважения тем, кто умер в Крайстчерче", — сказала премьер-министр.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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