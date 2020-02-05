Америка должна первой поставить флаг на Марсе: главное из выступления Трампа в Конгрессе

Россию в своей речи Трамп не упомянул вовсе

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/SAV/TB

Президент Дональд Трамп выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

Внешнеполитический блок выступления американский лидер открыл очередной порцией критики в адрес правительств Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Соединенные Штаты, как заявил Трамп, поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в трех латиноамериканских странах. По его словам, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии". Россию в своей речи Трамп не упомянул вовсе.

Комментируя отношения Соединенных Штатов и Китая, президент заявил, что они, вероятно, стали лучшими за всю их историю.

"На протяжении десятилетий Китай пользовался Соединенными Штатами. Мы теперь изменили эту ситуацию", – заявил американский лидер.

Коснулся он и темы вспышки в Китае нового вируса 2019-nCoV. Трамп заверил, что власти США будут сотрудничать и координировать действия на этом направлении с властями КНР, сделают все необходимые шаги для защиты американцев от распространения вируса.

Дональд Трамп вновь подтвердил намерение завершить военные операции с участием США на Ближнем Востоке, а также кампанию в Афганистане.

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"Мы работаем над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой", – провозгласил президент.

Говоря об Иране, руководитель американской администрации заявил, что Тегеран должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений. Улучшение отношений между странами, по его словам, зависит от позиции иранских властей.

Большую часть речи Дональд Трамп посвятил успехам в американской экономике за годы своего пребывания у власти. Как выразился Трамп, политика его администрации привела к "буму экономики "синих воротничков".

Трамп заострил внимание на "новых амбициозных инициативах", направленных на совершенствование медицинского обслуживания американцев с тяжелыми заболеваниями. Он выразил уверенность в том, что американским властям к концу десятилетия удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране.

В этом же разделе выступления президент высказался за выработку двух ключевых законопроектов. Первый призван "снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту", а второй нацелен на перестройку инфраструктуры США.

Трамп также пообещал соотечественникам защитить Вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право на приобретение и ношение огнестрельного оружия.

При этом он ни словом не обмолвился об импичменте.

В конце речи президент США призвал Конгресс полностью профинансировать американскую космическую программу "Артемида", чтобы Соединенные Штаты стали первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также совершит пилотируемый полет на Марс.

"Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе", - заявил глава Белого дома.

Напомним, традиция выступлений перед Конгрессом была заложена еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном в 1790 году и закреплена в Конституции.

Дональд Трамп стал вторым в истории главой администрации США, который обращался к законодателям, будучи подвергнутым процедуре импичмента (первым оказался в январе 1999 года Билл Клинтон). Однако республиканец Трамп произнес нынешнюю речь, находясь на пике популярности, невзирая на попытку его отстранения от власти

Результаты нового опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup, показывают, что уровень поддержки 45-го президента США согражданами достиг 49%. Это наиболее высокий показатель с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Оно состоится в 16:00 по местному времени.

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