Американцы хотят жестких реакций на действия России – политолог из США

Изменения внешней политики Трампа по отношению к России, КНР, Ирану вряд ли возможна, и скорее всего США будут продолжать политику санкций и политического давления на эти страны, а особенно на РФ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политтехнолог и политический эксперт, кандидат наук по политологии Джейсон Смарт.

По словам Смарта, Трамп будет продолжать работу в том же направлении, – как во внутренней, так и особенно во внешней политике.

"Трамп будет демонстрировать нам дружбу с Северной Кореей и дальше. Когда он начал вводить новые санкции против России и Ирана, он показал, что он сильный лидер. Поэтому и здесь я не ожидаю послаблений для Тегерана и Москвы", отметил эксперт.

Что касается санкций против России по делу об отравлении в Солсбери, хотя до конца некоторые вещи непонятны, США дальше не изменят своей политики.

"Думаю, у Трампа действительно были планы, я бы даже сказал, мечта улучшить отношения с Россией. Но потом он понял, что это нереально. Во-первых, Конгресс действительно все контролирует, серьезно взялся за Россию, вводит новые санкции. Во-вторых, Трамп понимает, что антирейтинг России в США очень большой. Все прекрасно понимают, что Россия воюет против Украины. Все понимают, что Россия убивает людей по всему миру. Это все дискредитируют Путина. Американцы хотят жестких реакций на действия России", – подчеркнул Смарт.

Напомним, в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Трамп понял, что улучшить отношения с Россией нереально": интервью с американским политологом".