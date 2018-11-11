Американцы хотят жестких реакций на действия России – политолог из США

Сегодня, 14:40

Трамп понял, что улучшить отношения с Россией на фоне антирейтинга Кремля – нереально

Фото: AFP
Фото: AFP

Изменения внешней политики Трампа по отношению к России, КНР, Ирану вряд ли возможна, и скорее всего США будут продолжать политику санкций и политического давления на эти страны, а особенно на РФ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политтехнолог и политический эксперт, кандидат наук по политологии Джейсон Смарт.

По словам Смарта, Трамп будет продолжать работу в том же направлении, – как во внутренней, так и особенно во внешней политике.

"Трамп будет демонстрировать нам дружбу с Северной Кореей и дальше. Когда он начал вводить новые санкции против России и Ирана, он показал, что он сильный лидер. Поэтому и здесь я не ожидаю послаблений для Тегерана и Москвы", отметил эксперт.

Что касается санкций против России по делу об отравлении в Солсбери, хотя до конца некоторые вещи непонятны, США дальше не изменят своей политики.

"Думаю, у Трампа действительно были планы, я бы даже сказал, мечта улучшить отношения с Россией. Но потом он понял, что это нереально. Во-первых, Конгресс действительно все контролирует, серьезно взялся за Россию, вводит новые санкции. Во-вторых, Трамп понимает, что антирейтинг России в США очень большой. Все прекрасно понимают, что Россия воюет против Украины. Все понимают, что Россия убивает людей по всему миру. Это все дискредитируют Путина. Американцы хотят жестких реакций на действия России", – подчеркнул Смарт.

Напомним, в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. 

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Трамп понял, что улучшить отношения с Россией нереально": интервью с американским политологом". 
Россия, США, отношения, Трамп, санкции, КНР, РФ
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

США расширяют санкции. Фото: Fotolia / KLimAx Foto

Под санкции США попала еще одна организация из России

31 Августа, 16:48

Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники

Россия

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova

Новые санкции США: появилась реакция МИД России

27 Августа, 16:40

Захарова подчеркнула, что введенные рестрикции вполне реальны, хотя во многом и повторяют уже действующие
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

В шпионаже на российскую разведку подозревают еще одного австрийца - СМИ

Сегодня, 13:58

В офисе, где он работает, провели обыски

Россия

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

России грозит усиление санкций за "выборы" на Донбассе, - Климкин

Вчера, 16:47

Украина совместно со своими международными партнерами уже предпринимает соответствующие меры
Загрузка...