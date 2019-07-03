Пожар на складе Jim Beam уничтожил 7 млн литров виски: подробности

Убыток компании может составлять до 300 млн долларов

Фото: twitter.com/ryanhermens.

Стали известны подробности пожара на складе компании по производству виски Jim Beam Bourbon ("Джим Бим бурбон") в американском штате Кентукки. Огонь уничтожил около 45 тысяч бочек напитка (около 7 млн литров). Об этом в среду сообщило агентство Блумберг.

По его данным, убыток компании может составлять до 300 млн долларов. По словам представителя Jim Beam Bourbon, пожар уничтожил "относительно молодой виски".

"Учитывая возраст напитка, инцидент не повлияет на доступность Jim Beam для потребителей", — отметил он.

Как отмечает Блумберг, возгорание на складе пока не ликвидировано. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, пожар мог возникнуть из-за удара молнии.

Напомним, в прошлом месяце во французской провинции Коньяк загорелся погреб с коньяком, в котором хранилось 250 тысяч литров высокосортного напитка. Спасателям удалось взять возгорание под контроль и спасти расположенный по соседству ликеро-водочный завод и дюжину сельскохозяйственных машин, стоявших по близости.

А за несколько месяцев до этого во французском Бордо загорелся склад производителя вина Sovex Grands Châteaux, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м помещения. В результате были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина.

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