Американец, сломавший сенатору 6 ребер в споре за кучу травы, признал свою вину

Сегодня, 02:16

Мужчина был разъярен тем, что Пол сложил на кучу обрезки скошенной травы и кустарника недалеко от его земельного участка

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сосед сенатора-республиканца Рэнда Пола, который в прошлом году из-за спора по упорядочению двора сломал американскому сенатору шесть ребер, признал свою вину.

Как пишет издание The Hill, мужчина без предупреждения набросился на сенатора у его дома осенью прошлого года и сбил его с ног. Причиной столкновения стало недовольство мужчины тем, как сенатор хозяйничал на своем дворе.

Рене Бохер признал себя виновным по обвинению в особо тяжком преступлении – нападении на члена Конгресса, который привел к физическим повреждениям.

Бохер пошел на сделку с обвинением, которое добивается более двух лет заключения для мужчины. По словам сенатора, мужчина был взбешен тем, что Пол сложил на кучу обрезки скошенной травы и кустарника около его земельного участка. "Как кто-то может так разозлиться из-за обрезков травы?", – приводит слова Пола издание.

Ранее сам сенатор рассказал в "Твиттере", что в результате нападения врачи обнаружили у него шесть поломанных ребер, а в грудной полости вокруг легких Пола скопилась жидкость. Процесс восстановления после травмы законодатель назвал "адом наяву". Сказав, что несколько недель не мог подняться с кровати без помощи.

Напомним, в Польше снова произошло нападение на украинца.

Также сообщалось, что в Германии приговорили к длительному заключению группировку, нападавшую на беженцев.

Кроме того, мы писали, что в Вене неизвестный с ножом напал на прохожих.
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Источник:

Голос Америки

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