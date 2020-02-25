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Американец запустил себя в космос на самодельной ракете: видео

25 февраля, 05:44

Прозванный "Безумным" Майк Хьюз хотел доказать, что Земля плоская

Пока компания SpaceX запускает в космос десятки мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия, американский изобретатель Майк Хьюз попытался запустить себя на самодельной ракете.

Как сообщает BBC, с помощью напарника прозванный "Безумным Майком" 64-летний мужчина попытался подняться на высоту 1,525 км на ракете с паровым двигателем.

Однако во время запуска построенная им ракета на паровом двигателе рухнула в калифорнийской пустыне, едва взлетев. На запечатленных кадрах виден неудачный запуск – парашют, вероятно, был выпущен раньше времени.

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Астронавт-любитель скончался от несовместимых с жизнью травм.

Ракету испытатель и его помощники построили на заднем дворе Хьюза, она обошлась им примерно в 18 тыс. долларов.

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Любопытно, что в марте прошлого года Хьюз уже проводил подобные испытания – тогда "Безумный Майк" успешно поднялся на ракете на высоту в 570 м, но полет закончился жесткой посадкой.

Одной из особенностей Хьюза была его уверенностью в том, что Земля плоская. Чтобы это доказать, он собирался отправиться в космос лично.

Напомним, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп пообещал, что его страна станет первой, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также совершит пилотируемый полет на Марс.

Как Украина готовится к покорению космоса – в специальном материале "Маршрут Украина – Луна: как наша страна готовится к колонизации космоса" на сайте "Сегодня".

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