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Американская помощь: США отправят аппаратов искусственной вентиляции легких Франции, Испании и Италии

23 апреля, 02:29

Елена Кузьмич

«Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ», - заявил Трамп

Соединенные Штаты Америки планируют отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему достаточного числа ИВЛ, но я разрешил, — сказал глава американской администрации. — Я говорил с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим определенное количество Испании, Италии".

"У меня было сегодня много других телефонных разговоров с мировыми лидерами. Говорил с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, они хотят получить некоторое число аппаратов, и мы дадим", — отметил Трамп.

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По словам Трампа, США на данный момент располагают стратегическим запасом ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук.

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Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 840 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 46 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что США побили новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки. За последние сутки в Штатах вирус подтвердили у почти 25 тысяч человек. С начала эпидемии в стране от инфекции удалось вылечить почти 83 тысячи пациентов. Штаты лидируют в мире по темпам распространения вируса.

Несмотря на эти показатели, в США уверяют, что в плавучем госпитале в Нью-Йорке больше нет необходимости. Из них на борту остаются 56 человек, часть которых находятся в палатах интенсивной терапии.

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Испания Италия США Франция Дональд Трамп ИВЛ

Источник: ТАСС

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