США побили новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в Штатах вирус подтвердили у почти 25 тысяч человек

В США за последние сутки, 21 апреля, от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 2804 человека. Это – новый антирекорд смертности среди больных за сутки в стране, говорится на сайте Worldometers.

Кроме того, 21 апреля в Штатах зафиксировали почти 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране от инфекции удалось вылечить почти 83 тысячам пациентов.

Всего же на данный момент в США зарегистрировали почти 819 тысяч заражений. Жизни 45318 человек опасный недуг уже унес. Таким образом Штаты лидируют в мире по темпам распространения вируса.

Реклама В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 22 апреля и все подробности

Напомним, ранее президент США заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Кроме того, Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. Американский президент поручил временно приостановить платить взносы в ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама