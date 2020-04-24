Американские исследователи установили, что коронавирус хуже приспособлен к теплу и влаге

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях", – заявил он на брифинге для журналистов.

"Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже – в теплой и влажной", – сказал Трамп.

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Так, согласно информации ученого из МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% – 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время – до 2 минут.

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Если же говорить о ситуации, когда он находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21-23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом – примерно 1,5 минуты.

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что результаты подобных исследований позволят властям штатов грамотнее планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после отмены ограничительных мер по борьбе против коронавируса.

Ранее в США Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер для борьбы с коронавирусом.

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