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ВОЗ сообщила о начале испытание вакцины от коронавируса

19 марта, 05:25

Елена Вус

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус назвал это невероятным достижением

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2. Соответствующее заявление обнародовано на странице ВОЗ в Twitter.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение", — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Он также призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19".

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"Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения", — добавил Гебреисус.

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В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки учеными его страны антикоронавирусной вакцины, отметив, что США в кратчайшие сроки приступили к тестированию средства от COVID-19.

Напомним, что на днях гонконгские медики также приступили к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина испытания коронавирус COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус

Источник: Сегодня

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