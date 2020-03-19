ВОЗ сообщила о начале испытание вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2. Соответствующее заявление обнародовано на странице ВОЗ в Twitter.
"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение", — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Он также призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19".
"Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения", — добавил Гебреисус.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки учеными его страны антикоронавирусной вакцины, отметив, что США в кратчайшие сроки приступили к тестированию средства от COVID-19.
Напомним, что на днях гонконгские медики также приступили к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом
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