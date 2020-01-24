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Американские войска в Сирии перехватили российского генерала: подробности

24 января, 09:02

Российский генерал-майор направлялся в сторону города Манбидж

/ Фото: Flickr

После того, как Сети появился видеоролик, на котором военные Соединенных Штатов заблокировали россиянам дорогу к нефтяному месторождению в Сирии, в Госдепе США сообщили еще об одном инциденте.

Как сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, американские войска перехватили российского генерал-майора.

"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", – рассказал Джеффри.

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В Госдепе не назвали имя задержанного генерала.

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Ранее СМИ сообщали об увеличении количества американских военных и техники в районе нефтяных месторождений в Сирии.

Как известно, президент США Дональд Трамп принял решение оставить часть американского военного контингента в Сирии, одна из главных задач солдат – обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

Напомним президенты Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – провели встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании в Сирии.

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Россия Сирия США

Источник: Сегодня

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