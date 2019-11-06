США решили оставить в Сирии минимум 800 военных

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Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

По словам его источников, американский лидер 1 ноября встретился с представителями Пентагона. После этого он одобрил план, предусматривающий расширение зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США. По данным агентства, речь идет о значительной части контролируемой курдскими формированиями территории между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке. Общая площадь данной зоны еще окончательно не определена.

Как отмечает агентство, в Пентагоне не уточняют, какова будет численность американского воинского контингента, который останется в Сирии. По словам источников, военных США может быть "не менее 800 включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии".

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В публикации отмечается, что в Пентагоне пока нет единого мнения относительно того, каким образом следует сформулировать приказы, которые получат военные. Как констатирует агентство, официально США объясняют присутствие своего контингента на данной территории необходимостью защищать нефтяные месторождения от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Вместе с тем пока нет полной ясности, какие меры, по мнению Пентагона, американские военные должны применять. В конце октября председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными объектами Conoco ("Коноко") в провинции Дейр-эз-Зор.

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Напомним, что США строят две военные базы в Сирии.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

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