Американский авианосец вошел в Средиземное море

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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер, несколько эсминцев, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

По имеющимся данным, авианосная группа ВМС США некоторое время пробудет в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, а затем проследует в район Персидского залива на смену авианосцу Abraham Lincoln, который там находится дольше запланированного шестимесячного срока.

Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.

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Как сообщалось, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, авианосная ударная группа Abraham Lincoln, пройдя Ормузский пролив, 19 ноября впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море.

Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль Boxer с отрядом морской пехоты на борту. Именно Boxer в июле сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему на расстояние 900 метров, во время вхождения корабля в Персидский залив.

Напомним, что ранее США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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