Американский дипломат предупредил об угрозе вмешательства России в будущие выборы в США

Хантсмана больше всего беспокоят государственные и местные избирательные системы

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Бывший посол США в России Джон Хантсман предупредил о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2020 года.

"Давайте просто скажем, что есть возможности нанести ущерб нашему самому ценному институту демократии. Мы должны быть готовы к этому, но я не уверен, готовы ли мы", – заявил он в интервью Associated Press.

Больше всего Хантсмана беспокоят государственные и местные избирательные системы, где чиновники могут не иметь достаточных ресурсов или информации, чтобы знать об угрозах. Также посол отметил, что не располагает информацией о том, что в Киев каким-то образом вмешивался в выборы 2016 года и согласен с выводами, что за этой информацией стоит Россия.

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"Именно так они действуют в Москве, чтобы попытаться посеять семена недовольства между Соединенными Штатами и Киевом", - добавил он.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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