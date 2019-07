Россия вмешивалась в выборы во всех штатах США – доклад Сената

Комитет Сената США по разведке представил ряд рекомендаций, как предотвратить новое вмешательство в выборы

Фото: REUTERS/Erin Scott.

В ходе президентских выборов, которые состоялись в США в 2016 году, Россия атаковала избирательную систему во всех 50 штатах.

Об этом, как пишет The New York Times, говорится в докладе "Усилия России против избирательной инфраструктуры" (Russian Efforts Against Election Infrastructure), который был опубликован комитетом Сената США по разведке.

Данный отчет включает свидетельства 200 человек и результаты анализа почти 400 тыс. документов.

"В четверг Комитет Сената по разведке пришел к выводу, что в 2016 году избирательная система во всех 50 штатах была атакована Россией в ходе кампании, которая была гораздо более масштабной, чем признавалось ранее, и которая в то время в значительной степени прошла незамеченной федеральными чиновниками и чиновниками штатов", – пишет газета.

Комитет также представил и некоторые рекомендации для противостояния России: от обеспечения бумажных протоколов для машин для голосования и резервных бумажных копий для регистрационных систем до принятия доктрины о том, как предотвращать различные виды кибератак.

Однако при этом большинство штатов США констатировали, что у них нет средств для снабжения инфраструктуры машин для голосования бумажными протоколами.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр заявил перед этим, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия вмешивалась в выборы во всех штатах США – доклад Сената". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"