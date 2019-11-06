Американский дипломат рассказал, как победить Россию в новой "холодной войне"

Бейкер не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

/ Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки и Россия оказались в состоянии новой "холодной войны". Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг.) Джеймс Бейкер.

"Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", – отметил Бейкер.

По словам экс-чиновника такими действиями является "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

Реклама

"Наша парадигма была значительно лучше государственнической и авторитарной парадигмы Советского Союза. Так нам и нужно отвечать на современные вызовы", - сказал он.

В то же время Бейкер заявил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

"Когда русские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", – отметил Бейкер.

Напомним, решение США о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности, а также распоряжение президента России Владимира Путина о выходе из этого соглашения и разработке новых вооружений в социальных сетях назвали стартом новой Холодной войны и гонки вооружений.

При этом пользователи убеждены в неизбежном поражении Кремля и напоминают о примерах из недавнего прошлого, когда Советский Союз оказался в похожей ситуации и вскоре развалился.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама