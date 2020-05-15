Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу

По словам Гилмора, санкции против России нельзя снимать

Россию необходимо привлечь к ответственности за войну на Донбассе и оккупацию Крыма. Об этом заявил посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор, сообщает "Голос Америки".

"В условиях возражений, отвлекающих маневров и дезинформации со стороны России, на тех из нас, кто действительно верит в принципы Хельсинкского заключительного акта и обязательства ОБСЕ, лежит коллективная ответственность. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она действует вопреки суверенитета и территориальной целостности Украины и за злоупотребления, которые она совершила на востоке Украины и оккупированном Крыму", – обратился дипломат к Постоянному совету ОБСЕ.

Он отметил, что пока Россия "продолжают свои усилия, направленные на подрыв суверенитета" Украины, санкции против нее нельзя снимать.

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"Мы присоединяемся к нашим европейским и других партнеров и подтверждаем, связанные с Минском санкции против России оставаться в силе пока Россия не выполнит обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Санкции связаны с Крымом оставаться в силе пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины", – заявил он.

По словам Гилмора, США никогда не признают аннексию Крыма РФ.

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Напомним, 3 апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

А 22 апреля Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это был отредактированный документ, но "его манипулятивная суть не изменилась".

Видео: МИД Украины

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