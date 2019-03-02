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Американский эсминец встретился с российскими фрегатами: появилось видео

Сегодня, 19:43

Инцидент произошел в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы, когда "Дональд Кук" возвращался из Одессы

Эсминец ВМС США "Дональд Кук"
Эсминец ВМС США "Дональд Кук". Фото: AFP
Американский эсминец встретился с российскими фрегатами: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/abe/8d4/5c7abe8d4dbe5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/abe/8d4/5c7abe8d4dbe5.jpg США Инцидент произошел в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы, когда "Дональд Кук" возвращался из Одессы

Возвращаясь в Средиземное море после визита в Одессу ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" пересекся с двумя фрегатами Черноморского флота России.

Инцидент произошел утром 1 марта в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы.

Речь идет о "Адмирале Макаровом", который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам, и "Адмирале Эссене", который, как и "Дональд Кук", направлялся туда, чтобы сменить "Макарова" в составе российской Средиземноморской эскадры.

На видео, опубликованном турецким изданием Aydinlik, видно, как американский эсминец разминулся с одним из российских кораблей:

Напомним, что в порт Одессы "Дональд Кук" зашел 25 февраля. Президент Украины Петр Порошенко совершил визит на американский корабль, где встретился со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

Стоит отметить, что "Дональд Кук" заходил в акваторию Черного моря второй раз за месяц - 21 января "Дональд Куку" он швартовался в грузинском порту Батуми и участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии.

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Тег Черноморский флот, фрегат, эсминец, ВМС США, ВМС России

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