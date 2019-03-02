Американский эсминец встретился с российскими фрегатами: появилось видео
Инцидент произошел в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы, когда "Дональд Кук" возвращался из Одессы
Возвращаясь в Средиземное море после визита в Одессу ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" пересекся с двумя фрегатами Черноморского флота России.
Инцидент произошел утром 1 марта в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы.
Речь идет о "Адмирале Макаровом", который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам, и "Адмирале Эссене", который, как и "Дональд Кук", направлялся туда, чтобы сменить "Макарова" в составе российской Средиземноморской эскадры.
На видео, опубликованном турецким изданием Aydinlik, видно, как американский эсминец разминулся с одним из российских кораблей:
Напомним, что в порт Одессы "Дональд Кук" зашел 25 февраля. Президент Украины Петр Порошенко совершил визит на американский корабль, где встретился со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.
Стоит отметить, что "Дональд Кук" заходил в акваторию Черного моря второй раз за месяц - 21 января "Дональд Куку" он швартовался в грузинском порту Батуми и участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии.
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