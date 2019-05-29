Американский генерал объяснил, зачем Россия наращивает военный потенциал

Данфорд заявил, что действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии

Фото: AFP

Действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии. Такой оценкой поделился в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы в вашингтонском Институте Брукингса.

"Я думаю, что они хотят стать сильнейшей державой в Евразии, по моему мнению. Если посмотреть на пути наращивания (российского военного) потенциала, если посмотреть на высказывания президента Путина, если посмотреть на действия, которые они предпринимали в Грузии, в Крыму, в Донбассе, нельзя прийти к другому выводу в отношении того, что они пытаются сделать", — полагает глава комитета.

Между тем, впервые за несколько десятилетий НАТО собирается представить новую военную стратегию, которую приняли военные эксперты альянса в течение последней недели мая 2019 года.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.

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