Американский генерал объяснил, зачем Россия наращивает военный потенциал
Данфорд заявил, что действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии
Действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии. Такой оценкой поделился в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы в вашингтонском Институте Брукингса.
"Я думаю, что они хотят стать сильнейшей державой в Евразии, по моему мнению. Если посмотреть на пути наращивания (российского военного) потенциала, если посмотреть на высказывания президента Путина, если посмотреть на действия, которые они предпринимали в Грузии, в Крыму, в Донбассе, нельзя прийти к другому выводу в отношении того, что они пытаются сделать", — полагает глава комитета.
Между тем, впервые за несколько десятилетий НАТО собирается представить новую военную стратегию, которую приняли военные эксперты альянса в течение последней недели мая 2019 года.
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".
А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.
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