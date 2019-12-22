Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока-2"

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2", на которые ранее негативно отреагировали в ЕС. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", – сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

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Гренелл считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил Гренелл.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространением своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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