Американский сенатор извинился за обвинения Украины в хакерских атаках

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Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди взял назад свой комментарий о том, что за хакерским нападением на сервер Демократической партии в 2016 году стоит Украина.

Сенатор отметил, что "неверно понял" вопрос ведущего Fox News Криса Уоллеса.

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"Крис прав. Я был неправ. Единственное доказательство, которое я имею, и, думаю, оно преобладает, это то, что Россия пыталась взломать компьютер Национального Комитета Демократической партии ... Я не видел свидетельств того, что это стремилась делать Украина", – заявил Кеннеди в интервью CNN.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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